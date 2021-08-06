Белгород, 6 августа, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Авиационный вентилятор стоимостью порядка 300 тысяч рублей задержали на границе сотрудники Белгородской таможни. Оборудование пытались незаконно вывезти на Украину, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Центрального таможенного управления Авиационный вентилятор

Бывший в употреблении вентилятор обнаружили в багажнике автомобиля, пересекающего госграницу в многостороннем автомобильном пункте пропуска Нехотеевка. Водитель пояснил, что знакомый передал ему деталь и попросил вывезти на Украину.

«Эксперты установили, что данный вентилятор предназначен для охлаждения теплообменников двигателей, главного редуктора, системы кондиционирования и агрегатов вертолётов. Ориентировочная стоимость составляет порядка 300 тысяч рублей», — рассказал начальник ТП МАПП Нехотеевка Андрей Стрижаков.

В отношении водителя возбуждено административное дело о недекларировании товаров.