Калуга, 6 августа, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 133 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 6 августа. Днём ранее, 5 августа, в регионе было зарегистрировано 134 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 41 тыс. 947 человек, 39 тыс. 104 человека выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 497 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.