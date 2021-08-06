Красноярск, 6 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В мэрии Красноярска сообщили подробности об обрушении подпорной стены в микрорайоне Солнечный. Инцидент произошёл 6 августа около 13:10 по местному времени в Советском районе на пр. 60 лет Образования СССР, д. 50а.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска Сергей Ерёмин

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, под обрушившейся подпорной стеной на автостоянке пострадали четыре легковых автомобиля и «Газель». Среди людей пострадавших нет.

На место ЧП выехал мэр города Сергей Ерёмин. Он провёл совещание и перевёл органы управления, силы и средства городского звена в режим функционирования «чрезвычайная ситуация».

В мэрии напомнили, что в конце июня комиссия по оценке технического состояния зданий и сооружений администрации Советского района заявила о том, что состояние этой подпорной стены вызывает опасения. Собственникам земельных участков, на которых она расположена, направили уведомления о необходимости срочно ограничить доступ к аварийному участку.

По информации городских властей, владельцем земли является Евгений Генералов. Ему и арендатору участка рекомендовали закрыть автостоянку до получения заключения экспертной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных массмедиа, причиной обрушения подпорной стены в Красноярске стал сильный дождь.