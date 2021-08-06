Ташкент, 6 августа, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Активная фаза тактического учения России и Узбекистана «Юг-2021», проводимого в районе границы с Афганистаном, завершилась. Об этом 6 августа сообщил представитель штаба учений.

Mil.ru Военные учения вооруженных сил России

За финалом учений наблюдали начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и его коллега из Узбекистана генерал-майор Шухрат Халмухамедов.

По словам заместителя командующего Центральным военным округом ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Теплинский, в основу разработки замысла учения был положен опыт российских вооружённых сил по борьбе с незаконными вооружёнными формированиями в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 августа, на полигоне Харб-Майдон, расположенном в Таджикистане в 20 километрах от границы с Афганистаном, стартовали совместные учения, в которых задействовано 2,5 тыс. военнослужащих из России, Таджикистана и Узбекистана.

Учения подразделений трёх государств открыл заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский.