Анкара, 6 августа, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В результате аварии с участием пассажирского автобуса, которая ранее произошла на западе Турции, не пострадали граждане России. Об этом 6 августа сообщили в посольстве РФ в стране.

Pravovoyicentr.ru ДТП

«6 августа в 04:45 утра (совпадает с мск) в районе Сома провинции Маниса на западе Турции автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП погибли шесть, пострадали 37 человек. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет», — приводит сообщение представителя посольства ТАСС.

Также в российском диппредставительстве уточнили, что на данный момент консульские сотрудники контактируют с местными властями по этому поводу и «выясняют обстоятельства ДТП».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика на западе Турции погибли не менее девяти человек.