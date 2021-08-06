Подгорица, 6 августа, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Черногории число дошкольников, вакцинированных хотя бы одной дозой вакцины MMR находится на рекордно низком уровне. По данным ЮНИСЕФ, только 25 процентов детей, родившихся в 2019 году, были вакцинированы.

Cdc.gov Вирус кори (электронная микрофотография)

Из-за небольшого охвата вакцинации существует опасность эпидемии кори. По словам экспертов, последствия могут быть серьезными, а уровень смертности может достигать десяти процентов.

Появление коронавируса отрицательно сказалось на охвате детей вакциной MMR, защищающей от кори, паротита и краснухи.

Сенад Бегич, старший консультант по вопросам здравоохранения в ЮНИСЕФ, говорит, что среди детей, родившихся в 2019 году, которые должны были быть вакцинированы в 2020 году, был зарегистрирован самый низкий охват с начала иммунизации против этих трех инфекционных заболеваний, и на момент составления отчета он составлял около 24—25 процентов.

Педиатр Дусица Гойкович говорит, что родители боятся. Опрос ЮНИСЕФ также показал, что почти треть черногорских граждан верят в теорию заговора о том, что врачи и правительство все еще хотят вакцинировать детей, даже несмотря на то, что они знают, что вакцины вызывают аутизм и другие психические расстройства.