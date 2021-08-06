Нижний Тагил, Свердловская область, 6 августа, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Свердловской области одно из градообразующих предприятий Нижнего Тагила направит средства на поддержку школ города. Трёхстороннее соглашение об этом подписано 6 августа Евгением Куйвашевым, генеральным директором концерна Александром Потаповым и главой города Владиславом Пинаевым., сообщает региональный департамент информполитики.

Gubernator96.ru Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Согласно документу, отчисления будут направлены на ремонт и переоборудование в первую очередь двух школ Нижнего Тагила.

«Была долгое время такая хорошая традиция: шефство над школами. Мы в Свердловской области и по сей день совместно с предприятиями строим, ремонтируем школы. С Уралвагонзаводом сегодня подписали соглашение о капитальном ремонте нижнетагильского лицея и школы 95. Ученики и учителя получат обновленные благоустроенные территории, кто-то спортивную площадку, кто-то спортзал. Приведём в соответствие со всеми требованиями здания и инженерные коммуникации», — сказал Евгений Куйвашев.

Перечень мероприятий и объём финансирования стороны определят дополнительными соглашениями и протоколами. Соглашение начнёт действовать с 2022 года.