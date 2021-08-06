Канберра, 6 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Австралии удастся избежать новой рецессии, несмотря на то, что недавнее восстановление экономики было прервано «Дельта"-вариантом коронавируса и последовавшими за его распространением новыми локдаунами в штатах. Об этом управляющий Резервным банком Австралии (ЦБ) Филипа Лоу заявил в ходе пресс-конференции 6 августа, передает телеканал Nine News.

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По оценкам Лоу, экономика страны «быстро придет в норму после снятия ограничений».

»В ближайшие месяцы ожидается рост безработицы, но в основном за счет сокращения рабочих часов, а не потери рабочих мест», — отметил Лоу.

В то же время Лоу ожидает, что ВВП Австралии в третьем квартале этого года сократится из-за введенных правительствами штатов локдаунов.

«Однако размер [падения] зависит от продолжительности карантина», — отметил Лоу.