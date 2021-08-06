Астрахань, 6 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Астраханской области 6 августа подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 45 тыс. 388 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1630 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.