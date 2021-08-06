Петрозаводск, 6 августа, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Республике Карелия было подтверждено 170 новых случаев инфицирования коронавирусом, что на два случая больше, чем днем ранее. Об этом 6 августа сообщили в региональном оперативном штабе.

Павел Соболев ИА REGNUM Заболевший коронавирусом в палате

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Из 170 новых носителей 167 человек ранее не были привиты от коронавируса. У четырех новых заболевших состояние медики оценивают как тяжелое, а у одного — крайне тяжелое.

Всего в Карелии на сегодня подтверждено 56 970 случаев заражения коронавирусом за время пандемии, в том числе у 5539 детей. Выздоровели 53 355 человек, в том числе 5006 детей. Скончались от COVID-19 в республике 738 человек, из них два летальных случая зафиксированы за минувшие сутки. Летальность болезни в регионе составляет 1,29%.

В коронавирусных стационарах Карелии на лечении находится 682 пациента, из них 43 — в тяжелом состоянии. Пять человек — в крайне тяжёлом состоянии, в том числе два на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Доля свободных коек для ковид-пациентов за минувшие сутки снизилась с 26,1% до 24,8%.