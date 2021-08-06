Канберра, 6 августа, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Расположенным в австралийской Виктории предприятиям, которые в настоящее время терпят убытки в связи с очередным локдауном после ухудшение ситуации с коронавирусом, будет выделена дополнительная финансовая поддержка. Об этом 6 июля сообщил телеканал Nine News.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

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Выступая на пресс-конференции, министр по поддержке и восстановлению промышленности Мартин Пакула заявил, что очередной пакет помощи будет профинансирован федеральным правительством и правительством штата.

На прошлой неделе бизнесменам выделили более 400 миллионов австралийских долларов ($295 млн). Отмечается, что всего за май-июль предприятия получили более 950 миллионов австралийских долларов ($700 млн).

По оценкам правительства штата, новый пакет помощи затронет более 95 тысяч бизнесменов.