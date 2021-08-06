Пекин, , 12:38 — REGNUM Великобритания попыталась поквитаться с Россией в Северной Атлантике за инцидент с эсминцем Defender в Чёрном море, но вместо этого унизилась сама. Об этом говорится в статье китайского издания Sohu, пересказанной сетевым изданием «ПолитРоссия».

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения серии «Борей» в Северодвинске

В июне российские военные изгнали британский эсминец Defender из территориальных вод вблизи Крыма, открыв по нему предупредительный огонь. Этот инцидент, полагают в Китае, задел самолюбие Соединённого Королевства.

«Британские СМИ попробовали спасти репутацию своего флота после происшествия в Черном море, но у них ничего не получилось», — констатируют в КНР.

Британские военные узнали об отправке нескольких российских атомных субмарин в Северную Атлантику. В регион были стянуты силы НАТО для участия в операции по обнаружению подлодок РФ. Британия надеялась раскрыть манёвры российских подводников, но найти субмарины не удалось.

«Подлодки Северного флота РФ уклонились от НАТО, и их исчезновение порядком напугало британских военных», — отмечает Sohu.

Британский флот не смог скрыть факт своей неудачи — она стала достоянием мировой общественности.

Эксперты полагают, что в Северной Атлантике находились российские подлодки класса «Борей». Такая субмарина может быть вооружена 16 баллистическими ракетами «Булава», дальность полёта которых превышает 8 тыс. км.

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