Канберра, 6 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Австралийский штат Квинсленд вскоре может стать одной из немногих юрисдикций в мире, где детей в возрасте до 12 лет обяжут носить маски, поскольку в настоящее время местные власти борются со вспышкой COVID-19 в школах. Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции заявила главный санитарный врач Квинсленда Жаннетт Янг, передает телеканал Nine News.

https://pixabay.com Маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

За прошедшие сутки в штате зарегистрировано еще 10 случаев заболевания COVID-19, все из которых связаны с учениками и сотрудниками школ в столице штата Брисбене, в результате чего общее число случаев COVID-19 увеличилось до 89.

Отмечается, что 5 августа в министерстве здравоохранения штата подтвердили, что две-трети всех случаев заражения приходятся на детей и подростков.

«В мире очень мало мест, где дети младше 12 лет должны носить маски, поэтому мы проработаем этот вопрос и посмотрим, будет ли это полезно и сможем ли мы это сделать», — заявила перед журналистами главный санитарный врач Квинсленда доктор Янг.