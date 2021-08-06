Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Тбилиси отказывается возобновлять дипломатические отношения с Москвой до тех пор, пока Россия признаёт и поддерживает Абхазию и Южную Осетию. Данное заявление МИД Грузии было обнародовано 6 августа.

МИД Грузии Mfa.gov.ge

Грузинское внешнеполитическое ведомство отреагировало на сделанное 5 августа заявление замглавы департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова, что Москва готова к восстановлению российско-грузинских отношений в той мере, насколько готов Тбилиси.

«Будущее добрососедских отношений между Грузией и Российской Федерацией проходит именно через деоккупацию грузинских территорий и уважении Россией суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — говорится в заявлении.

Напомним, 8 августа 2008 года грузинские войска напали на Цхинвал и находящихся там российских миротворцев. Для принуждения агрессора к миру Москва ввела в регион дополнительные силы и вынудила грузинских военнослужащих вернуться на места дислокации. После этого Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси в ответ на это разорвал дипотношения с Москвой.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили рассказал о «преследованиях» со стороны Москвы