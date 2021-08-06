Москва, 6 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Сегодня нет никаких предпосылок для естественного снижения цен на лекарства, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист. официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

«Жесткое государственное регулирование цен в цепочке поставок препаратов может быть эффективным в части обеспечения государственных закупок и госпитальных поставок. Однако прозрачность ценообразования в аптечной рознице — очень большой вопрос, требующий прояснения.

Мы все видим, что цена на одно и тот же лекарство в разных сетевых аптеках может различаться на 50% и даже более. Похоже, что жадность ретейла также по душе и аптечному бизнесу. Вряд ли по итогам 2021 года мы увидим даже намеки на снижение цен в аптеках.

Главный виновник тому — очень слабый рубль. Россия по-прежнему значительно импортирует и лекарства, и сырье. Цены на них на мировом рынке продолжают расти.

Если по итогам года рост цен на медицинские препараты и лекарства не превысит официальную инфляцию, то это уже будет очень хорошей новостью.

Если дорогие западные медикаменты, произведенные именитыми западными фармкомпаниями, будут активнее заменяться дженериками от российских и других производителей, то можно, вероятно, рассчитывать и на снижение цен. Но почему-то в России они постоянно растут.

Внедрение в России дистанционной продажи медикаментов, в том числе через небольшие несетевые аптеки и набирающие высоту маркетплейсы, приведет к обострению конкуренции в аптечной рознице, в рамках акций и специальных предложений цена на тот или другой популярный препарат может приятно удивить.

Сегодня важно, чтобы жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не дорожали, а были еще доступнее для населения. Многое здесь зависит от бюджетов регионов страны.

Например, в Москве перечень бесплатных для населения лекарств расширяется, охват категорий получателей также растет», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, в России цены лекарственные препараты в июне 2021 года снизились на 3,4%. Лекарства подешевели впервые с начала года.

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