Рига, , 12:23 — REGNUM Массовая акция протеста, проведенная в Риге 4 августа противниками ковид-ограничений, направлена против действий правительства в этом вопросе. Об этом политтехнолог Филипп Раевский заявил местному гостелеканалу на русском языке LTV7.

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«То, что мы видели акцию протеста возле зданий парламента и кабинета министров, показывает неспокойную и очень легко провоцируемую ситуацию в обществе, потому что общество явно несогласно с тем, что происходит в правительстве, с теми решениями, которые правительство применяет», — сказал Раевский.

Общественное недовольство, по оценке Раевского, — благоприятная для оппозиционных партий среда.

Не случайно рейтинг новой партии главного ковид-диссидента Латвии Алдиса Гобземса «Закон и порядок» в последние месяцы составляет 3−4%. Практика показывает, что обычно популистские идеи готово поддержать до 20% избирателей, поэтому у партии ковид-диссидентов есть потенциал для дальнейшего роста, и подобные акции процент поддержки будут только поднимать.

В среду, 4 августа, возле здания парламента Латвии прошел массовый пикет противников принятия нового закона. Несмотря на протесты, Сейм одобрил в первом чтении поправки к закону об управлении распространением инфекции коронавируса, которые дают работодателям право с 1 октября 2021 года увольнять сотрудников, если у тех не имеется ковид-сертификата, без которого выполнение ими служебных обязанностей невозможно.