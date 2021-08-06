Канберра, 6 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Компания по вакцинации иммунизации населения Австралии от COVID-19 «преодолела новый рубеж». Об этом 6 августа в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал Nine News.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

Выступая после заседания национального кабинета министров, Моррисон отметил, что все премьер-министры штатов и министры федерального правительства Австралии полностью согласились с национальным планом иммунизации населения, изложенным на прошлой неделе.

За прошедшие сутки в Австралии было поставлено рекордные 240 000 прививок от COVID-19.

«Такой путь приводит нас к ситуации, когда мы продолжаем жить с этим вирусом, но в конечном итоге начнем отказываться от практики локдаунов, как только мы достигнем 70-процентного охвата вакцинации населения», — заявил Моррисон.