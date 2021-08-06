Воронеж, 6 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Двое подростков пострадали в результате взрыва самодельной петарды в районе села Медовка Рамонского района Воронежской области, инцидент произошёл 5 августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Петарды

Предположительно, подростки пытались поджечь самодельное взрывное устройство из металлической трубы с серой от спичек. При поджоге петарды она взорвалась в руках у несовершеннолетних.

«Полицией проводится процессуальная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой Рамонского района. Прокуратурой области организована проверка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил представитель прокуратуры.

Состояние подростков уточняется.