Владимир, 6 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области 6 августа подтвержден 201 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 44 тыс. 455 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 199 пациентов, в том числе 159 человек — за последние сутки.