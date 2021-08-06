В Туве отмечен значительный рост младенческой смертности
Кызыл, 6 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Туве по итогам первого полугодия 2021 года отмечен существенный рост смертности среди младенцев первого года жизни. Как сообщает республиканский минздрав, за этот период показатель вырос на 37,5% и составил 6,6 на 1000 родившихся живыми (или 22 случая против 15 случаев за первую половину 2020 года).
Причинами младенческой смертности стали отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии развития. От внешних причин за шесть месяцев умерло три младенца.
Также в Туве увеличилась смертность людей трудоспособного возраста на 3,2% (показатель составил 633,2 на 100 тыс. населения). Среди причин смертности данной категории на первом месте находятся внешние причины, которые составляют 44%.
Естественный прирост населения республики составил 12,3 на 1000 населения, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом года 2020, показатель общей смертности в Туве сократился на 3,6%.
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