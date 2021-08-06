Кызыл, 6 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Туве по итогам первого полугодия 2021 года отмечен существенный рост смертности среди младенцев первого года жизни. Как сообщает республиканский минздрав, за этот период показатель вырос на 37,5% и составил 6,6 на 1000 родившихся живыми (или 22 случая против 15 случаев за первую половину 2020 года).

Цитата из д/ф «Кочевье». 2018. Россия Тува

Причинами младенческой смертности стали отдельные состояния перинатального периода, врожденные аномалии развития. От внешних причин за шесть месяцев умерло три младенца.

Также в Туве увеличилась смертность людей трудоспособного возраста на 3,2% (показатель составил 633,2 на 100 тыс. населения). Среди причин смертности данной категории на первом месте находятся внешние причины, которые составляют 44%.

Естественный прирост населения республики составил 12,3 на 1000 населения, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 11,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2021 года в сравнении с аналогичным периодом года 2020, показатель общей смертности в Туве сократился на 3,6%.

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