Канберра, 6 августа, 2021, 12:26 — ИА Регнум. По словам главного санитарного врача Австралии Пола Келли, в настоящее время вспышка коронавируса в районе Большого Сиднея успешно подавляется властями штата Новый Южный Уэльс после того, как в городе и его окрестностях был введен режим жесткого карантина. Об этом Келли заявил 6 августа в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Сидней

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«Мы считаем, что без кампании по вакцинации, а также без локдауна и других мер, которые действуют сейчас, было бы намного больше случаев заболеваемости, госпитализации и летальных исходов», — отметил Келли.

В то же время, комментируя распространение «Дельта"-варианта коронавируса в Австралии, профессор Келли назвал ситуацию «пандемией среди непривитых».

«Мы знаем, что вакцина снижает тяжесть протекания заболевания. Она уменьшает контагиозность. Она снижает смертность, и это, безусловно, путь вперед», — добавил Келли.