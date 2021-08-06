Таллин, 6 августа, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В июне 2021 эстонские гостиницы и хостелы обслужили 216 226 местных и иностранных туристов, что на 32% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года. Об этом сообщил департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Diego Delso Таллин

Число размещенных местных туристов увеличилось на 52% до 184 536 человек, а количество иностранных постояльцев отелей сократилось на 24% до 31 690 человек. Больше всего иностранных туристов прибыло из соседних стран: 8196 — из Финляндии, 5363 — из Латвии, 1857 — из Литвы, 1746 — из Германии, 1622 — из России.

При этом турпоток из Финляндии, Латвии и Литвы сократился в два раза, а из России, напротив, увеличился почти вдвое.

Доля иностранных туристов от общего количества клиентов эстонских отелей составила в июне 15%. Общее число ночевок туристов в июне выросло с 303 351 до 383 890.

В июне для туристов было открыто 1168 объектов размещения. Средняя стоимость ночлега составила 33 евро на человека. По сравнению с июнем 2020 года стоимость ночевки была на 3 евро выше.