Ханты-Мансийск, 6 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 184 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (45 случаев), сообщает 6 августа региональный оперативный штаб.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 189 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 6 августа в Югре зарегистрировано 66 498 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 62 624 человека, 967 пациентов с COVID-19 скончались (на пять человек больше, чем днём ранее).