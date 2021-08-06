Красногорск, 6 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Подмосковный портал «Активное долголетие» планируется модернизировать до конца 2021 года. Об этом 6 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Pfrf.ru Пожилые люди

На данный момент в регионе работает 61 клуб данной программы. Модернизация сайта позволит ее участникам составлять для себя персональное расписание занятий.

«Для наших участников мы создадим личные кабинеты, в которых можно будет составлять персональное расписание занятий, а также станем присваивать различные достижения самым активным участникам и откроем возможность оценить занятие и инструктора», — сказала зампред правительства — министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.