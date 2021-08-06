Деревня Аносино, Московская область, 6 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Летняя экономическая школа Сбера и Высшей школы экономики стартовала в рамках Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». В течение трех дней участники будут знакомиться с реальными вызовами профессии, совершенствовать свои компетенции и общаться с топ-менеджерами банка.

АНО «Россия — страна возможностей» Летняя школа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Мероприятие началось 5 августа и будет проходить до 7 августа в кампусе СберУниверситета в Московской области. Школа будет максимально ориентирована на освоение практических навыков, необходимых современным экономистам.

«Сегодня здесь собралось 100 увлеченных, думающих ребят. Такое количество участников и высокий конкурс — порядка 4 человек на место — говорит о том, что экономика — отрасль очень востребованная среди молодежи. Подтверждает это и количество регистраций на направление «Экономика» на олимпиаде «Я — профессионал» — в четвертом сезоне их было более 19 тысяч. 18% абитуриентов по всей стране в этом году выбирают эту специальность для обучения. Именно поэтому так важно иметь конкурентное преимущество, которое у вас есть. Экономическая школа Сбера и Вышки — это уникальное место, где можно попробовать профессию на вкус, узнать о последних тенденциях из первых уст от топовых специалистов и применить свои навыки на практике. Я надеюсь, вы проведете эти несколько дней с пользой и с удовольствием», — отметил заместитель директора Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Матвей Навдаев.

На школу приехали студенты из 21 региона и 40 вузов России. Программа включает лекции и мастер-классы от ведущих сотрудников Сбера и преподавателей НИУ ВШЭ, карьерные тренинги, деловые игры и живое общение с топ-менеджерами банка.

«Школа и атмосфера начинаются, когда попадаешь на площадку, — такое ощущение, что в этот момент ты начинаешь учиться и получать знания. Есть участники, которые не столько стремятся победить в олимпиаде, сколько попасть на школу. Я уверен, что в эти дни вы сможете не только послушать интересных лекторов и поработать над своими проектами, но и пообщаться друг с другом. Я надеюсь, что здесь завяжутся новые профессиональные контакты. «Россия — страна возможностей», олимпиада и летняя школа Сбера и Вышки — это одна большая команда. Пользуйтесь возможностями, которые мы вместе создаем. Вас ждут интересные спикеры и активности. Получите все от этого события», — обратился к участникам школы заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

В следующие три дня участники школы смогут подробнее узнать об особенностях работы в Сбере, о его студенческих программах, принципах создания НКО и стартапов. Ключевой темой школы в этом году станет экологическое, социальное и корпоративное управление. Студентов познакомят с концепцией ESG, расскажут, какие существуют инновации и государственные перспективы в данной области, обсудят с ними эмоциональный интеллект.

«В этом году было решено сделать ключевой темой школы знакомство с глобальными вызовами и подходами в области ESG, поделиться практиками Сбера. Проектирование программы, совместно со СберУниверситетом, выполнила Дирекция ESG Сбера — пожалуй, сильнейшая команда профессионалов в России. В итоге был разработан емкий и прикладной вводный курс, который, я надеюсь, будет интересен для студентов и будущих специалистов в области ESG, поможет им познакомиться с передовыми практиками Сбера, ролевыми моделями и карьерными траекториями в этой непростой сфере», — рассказала старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

Участники на несколько дней погрузятся в профессию, узнают о реальных вызовах и задачах в банковской сфере, научатся эффективной командной работе, а также активно проведут время в кампусе СберУниверситета.

Образовательные форумы (зимние и летние школы) в рамках олимпиады «Я — профессионал» проводятся ежегодно. Попасть на них могут участники проекта, успешно прошедшие дополнительный конкурс мотивационных писем. Форумы длятся от 3 до 5 дней и ориентированы на выход за границы вузовских учебных курсов. Лекции и мастер-классы проводят выдающиеся профессионалы, ученые и предприниматели.

Напомним, в четвертом сезоне уже состоялось 16 образовательных форумов. В августе 2021 включительно организаторы олимпиады планируют провести еще четыре форума.