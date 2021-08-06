Москва, , 12:19 — REGNUM Не всем за рубежом нужна объективная оценка российских выборов, однако отказ БДИПЧ ОБСЕ не дает права очернять избирательную систему России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов в ходе совещания.

ОБСЕ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это их собственный выбор, но такого рода выбор никому не дает права очернять Россию и нашу избирательную систему», — заявил Климов.

Он также указал на особую роль ОБСЕ в кампании по дискредитации выборов.

Сенатор напомнил, что ОБСЕ рассматривается подписанном президентом Дональдом Трампом законом США как одним из проводников закона США о сдерживании РФ, и никто не из ОБСЕ не возмутился таким странным законоположением.

«Не в этой ли связи БДИПЧ ОБСЕ приняло решение не направлять в Россию своих наблюдателей. Целью такого решения было разжечь искусственный скандал вокруг выборов. Для чего? Для того, чтобы усомниться в их легитимности», — подчеркнул Климов.

ОБСЕ планирована направить около 500 наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года.

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