Сидней, Австралия, 6 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. 6 августа правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс объявило, что «Фестиваль цвета» в столице штата Сиднее (Vivid Sydney) будет отменен второй год подряд на фоне продолжающегося в городе локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Оперный театр. Сидней

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Мероприятие изначально было перенесено в начале этого года на сентябрь. Однако теперь местные власти считают, что его проведение невозможно из-за «продолжающейся неопределенности» вокруг ситуации с коронавирусом.

Министр по делам занятости, инвестиций и туризма Нового Южного Уэльса Стюарт Эйрес отметил в ходе пресс-конференции, что было принято «неутешительное» решение, но власти сделали «ответственный» выбор.

Напомним, что по традиции «Фестиваль цвета» длится три недели в течение мая-июня. Он знаменит своими красочными снимками самого знаменитого здания в городе — Сиднейского оперного театра.