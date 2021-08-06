Москва, 6 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. На сегодняшний день не территории Сибири и Дальнего Востока проживает порядка 25 млн российских граждан. Рост населения за Уралом остановился почти 30 лет назад и сегодня наблюдается умеренная депопуляция регионов, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист. официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Олег Кугаев ИА REGNUM Здесь заканчивается Сибирь

«В среднем за последние десятилетия население в Сибири сократилось на 5%, а на Дальнем Востоке — почти на 16%. Ситуацию нужно срочно переосмысливать.

Децентрализация, очевидно, поможет решить ряд вопросов. Но в целом, нужно стремиться выравнивать качество жизни, уровень доходов и социальной защиты граждан в различных регионах России.

Страны Азии продолжают бурный рост. Усиливается их экономическая мощь, растет население. Это значит, что международные экономические отношения с ними будут подталкивать тот же Дальний Восток к стремительному развитию.

Сегодня на фоне усиления социального вектора развития важно понимать какие точки роста экономики будут приоритетными за Уралом.

Очевидно, что это отрасли с высокой добавленной стоимостью: лесопереработка, энергетика, ТЭК, транспорт и логистика, пищевая промышленность, туризм.

Конъюнктура рынка недвижимости в крупных европейских городах России не позволяет конкурировать городам Дальнего Востока в привлечении покупателей.

Здесь важно вспомнить о программе «Дальневосточный гектар» и позволить осваивающим земли на российском севере и тихоокеанском побережье стать хотя бы частичными собственниками природных ископаемых, если они будут обнаружены.

Золото, драгоценные металлы, нефть могут привлечь миллионы граждан из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток.

Российским регионам не мешало бы передавать часть столичных функций. Важный вопрос — развитие частного сектора. Многодетные семьи живут частных домах, а не в маленьких квартирах многоэтажных домов.

Как сообщало, 3−5 крупных городов — научно-промышленных центров — нужно построить в Сибири, заявил 5 августа российский министр обороны Сергей Шойгу.

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