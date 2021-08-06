Тамбов, 6 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 6 августа.

Коронавирус

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Всего в регионе скончались 712 человек.

После выздоровления были выписаны 36 тыс. 60 пациентов, в том числе 117 человек — за последние сутки.