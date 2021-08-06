Саратов, 6 августа, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 6 августа 1845 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 57 лет до 91 года, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 6 августа зарегистрировали 74 624 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 69 439 человек, за сутки — 204 пациента.

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