Кызыл, 6 августа, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Власти Тувы известили о сокращении смертности среди населения региона. По данным республиканского минздрава, в первом полугодии 2021 года (в сравнении с аналогичным периодом года 2020), показатель общей смертности сократился на 3,6% — с 8,3 до 8,0 на 1000 населения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Люди

«Это ниже среднего показателя по России в 1,8 раз. Причинами 35,3% случаев смерти стали болезни сердечно-сосудистой системы, 24,7% — внешние причины, 13,2% — новообразования, 5,9% — болезни органов дыхания, 5,5% — болезни органов пищеварения, 4,4% — туберкулез», — отмечает 6 августа пресс-служба республиканского правительства.