Ереван, 6 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Ереван и Баку могут произвести обмен территориями. Об этом армянскому агентству NEWS. am 6 августа заявил депутат парламента Армении фракции большинства «Гражданский договор» Ваге Галумян.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

По мнению политика, обмен землями можно произвести в регионе Тавуш, восточная часть которого входит в Таузский район Азербайджана, а западная — в Тавушскую область Армении.

«В Тавуше есть земли, принадлежащие армянской стороне, которые находятся под контролем Азербайджана, и есть азербайджанские земли, которые находятся под нашим контролем», — сказал депутат.

Он также заявил, что поддерживает размещение российских войск на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области.

Напомним, обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 мая, когда подразделения ВС Азербайджана вошли на территорию Армении в районе Черного озера Сюникской области. В Баку заявили, что это было сделано для «корректировки границы».