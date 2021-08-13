13 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Мстислав Русаков, , 09:12 — REGNUM В Эстонии уже стало традиционным преследование со стороны государства лиц, которые поднимают вопросы нарушения прав национальных меньшинств. Так, НКО «Русская школа Эстонии» находится в строгой информационной блокаде со стороны проправительственных СМИ. Начиная с 2018 года, от НКО «Русской школы Эстонии» не был опубликован ни один пресс-релиз.

«Мы — за равные права!» Venekool.eu

При поддержке правительства Эстонии был создан сайт www.propastop.org, который специализируется на виктимизации активистов русской общины. Любое мнение, отклоняющееся от мейнстримного, подвергается преследованию.

Среди политических партий Эстонии нормой считается национализм и русофобия. Единственная партия, которая составляла исключение из этого общего правила, — Объединённая левая партия Эстонии — подверглась преследованию со стороны государства и сейчас находится в состоянии паралича и на грани ликвидации. Против лидера партии по ложному доносу было сфабриковано уголовное дело. К слову сказать, среди авторов доноса оказалось два члена Координационного совета российских соотечественников Эстонии. Инкриминировалось «предоставление неверных данных в партийный регистр». Наказание за это преступление — до трёх лет лишения свободы. 8 июля 2019 года в квартире руководителя партии Мстислава Русакова и в офисе НКО «Русская школа Эстонии» полицией был произведён обыск. Мстислав был доставлен в полицейский участок и провёл в допросной несколько часов. 8 марта 2020 года дело против Мстислава Русакова было закрыто «за отсутствием основания для возбуждения уголовного дела».

Мстислав Русаков Venekool.eu

Однако в апреле 2021 года им заинтересовались налоговые службы Эстонии, и преследование продолжилось уже с их помощью. Противоправность действий налоговых органов уже частично признана ими самими. Основная часть требований к Мстиславу Русакову сохранила свою силу. Необоснованная налоговая проверка с грубым вмешательством в частную жизнь, очевидно, используется властями как средство давления на правозащитника.

3 марта 2021 года был арестован бывший «русский омбудсмен» Сергей Середенко. Против него возбуждено уголовное дело по статье 235−1 Пенитенциарного кодекса, наказание за нарушение которой — до 6 лет тюремного заключения. Ему инкриминируется «поддержание отношений против Эстонской Республики». В качестве меры пресечения было избрано содержание под стражей. В настоящий момент правозащитник уже пятый месяц без предъявления подозрений находится в Таллинской тюрьме, и срок его содержания под стражей продлён до 3 сентября 2021 года.

Сергей Середенко, имея два высших образования, в последние годы был вынужден работать дворником в школьной гимназии, не имея возможности устроиться на работу по своей специальности. Занимая эту скромную должность, он не имел доступа к государственным секретам. Можно предположить, что оппозиционный публицист, скорее всего, стал жертвой политических интриг и «шпиономании». Как смелый и яркий автор, Середенко не раз выступал в различных СМИ с критическими статьями.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

Он является председателем Совета Объединенной левой партии Эстонии. Баллотировался на выборные должности в местные органы власти. Более десяти лет юрист-правозащитник выполнял общественные обязанности «русского омбудсмена Эстонии», защищая в судах представителей национальных меньшинств. Он — автор целого ряда научных исследований, книг и монографий. Сергей Середенко хорошо известен в Эстонии и за ее пределами как человек в высшей степени интеллигентный и политкорректный. Его оружием всегда было только слово. А за это в демократических европейских странах, как известно, в тюрьму не сажают.

Ежегодно выходит отчёт Полиции безопасности, в котором в разделе «защита конституционного строя» происходит травля представителей русской общины, которые пытаются отстаивать права национальных меньшинств. Так, в последнем отчёте стремление сохранить русские школы названо «желанием Кремля сохранить сегрегированное двуязычное обучение, направленное на раскалывание общества» (стр. 7). Получается, что наша организация НКО «Русская школа Эстонии» реализует интересы Кремля. А «за содействие интересам Кремля» в Эстонии уже начали сажать в тюрьму, как это произошло с русским омбудсменом Сергеем Середенко.

Спустя четыре дня после отчёта полиции безопасности появилась статья в эстоноязычной газете Eesti Ekspress с переводом на русскоязычном «Дельфи». В статье, помимо прочего, говорится:

«Для распространения лжи о коронавирусе были созданы даже отдельные порталы, чего раньше не было. К примеру, руководитель лоббирующей прокремлевские настроения НКО «Русская школа Эстонии» и активист Левой партии Мстислав Русаков создал портал «Доколе?»

То есть НКО «Русская школа Эстонии» — это не объединение родителей, которые борются за сохранение русских школ, а враждебная Эстонии прокремлёвская организация. На ложь и клевету было подано опровержение, но оно было проигнорировано.

«Все равно нам сны по-русски будут сниться...» Venekool.eu

В том же отчёте Полиции безопасности в качестве враждебной по отношению к Эстонии деятельности названо празднование русскими школьниками Дня Победы над нацизмом (стр. 7−8). Это расходится с государственной идеологией, которая предлагает считать героями эстонцев, воевавших на стороне Германии в 20-й дивизии СС.

В качестве дополнительной меры преследования получили распространение грязные комментарии к статьям на новостном портале «Дельфи» с присвоением идентичности активистов русской общины. Делается это систематически, годами. Редакция на жалобы не реагирует, хотя можно было бы присваивающего чужую идентичность комментатора хотя бы заблокировать. Возможно, это делается при содействии или поощрении спецслужб для дискредитации активистов русской общины.

Читайте ранее в этом сюжете: Права человека в Эстонии. GONGO