Нью-Йорк, США, 6 августа, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Американский рэпер Nas выпустил свой новый альбом «King's Disease II», сообщает артист в своих социальных сетях. Сиквел прошлогоднего «King's Disease» был написан с участием таких артистов, как Эминем, EPMD, Blxst, YG, Чарли Уилсона и Лорин Хилл.

Antonio Rull Рэп

Прошлогодняя пластинка принесла нью-йоркскому исполнителю 14-ю номинацию на «Грэмми» и, в конечном счете, его первую победу в номинации лучший рэп-альбом. В роли исполнительных продюсеров «King's Disease II» выступили сам Nas и Hit-Boy, куплет которого звучит в треке «Composure». Альбом доступен в свободном доступе на всех стриминговых площадках.