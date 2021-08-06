Канберра, , 12:18 — REGNUM Правительство Австралии не намерено принимать новые законы, требующие обязательной вакцинации от COVID-19 всех трудоустроенных граждан. Об этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил 6 августа в ходе пресс-конференции, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Kristy Robinson

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В то же время Моррисон отметил, что генеральный солиситор Австралии постановил, что работодатели могут считать «разумным» требовать от своих сотрудников пройти вакцинацию.

«Верховенство закона действительно позволяет работодателям давать разумные указания своим сотрудникам … Там, где работник может подвергаться большому риску заразиться коронавирусом, работодатель будет стремиться обеспечить защиту своих сотрудников», — заявил премьер-министр.

«Но для тех, кто работает в сфере ухода за крайне уязвимыми людьми, применим другой набор обстоятельств», — добавил Моррисон.