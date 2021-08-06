Симферополь, 6 августа, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на 7 и 8 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Sochi.ru Ливень

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем 7 августа, в течение суток 8 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20−25 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан ограничить выход в горно-лесную местность, воздержаться от дикого отдыха с палатками, от выхода в море и внутренние водоемы. Жителей и туристов просят не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа на Алушту обрушилась почти месячная норма осадков. Ливни спровоцировали сход селей, в результате пострадали постройки Косьмо-Дамиановского монастыря.