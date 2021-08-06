Калуга, 6 августа, 2021, 12:20 — ИА Регнум. АО «Почта банк» готовится к реализации с 1 сентября 2021 года в Калужской области федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта», сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Подписание соглашения

«Пушкинская карта» — это социальная программа, направленная на повышение культурного уровня молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Её цель — дать дополнительные финансовые возможности молодым людям при посещении учреждений культуры. Для этого любой гражданин России 14−22 лет через портал «Госуслуги. Культура» может оформить банковскую карту с лимитом три тысячи рублей, которые государство фактически дарит на покупку билетов. По решению правительства Российской Федерации «Почта Банк» выступает оператором данной программы: является единственным эмитентом карты и осуществляет подключение учреждений культуры к платежным транзакциям.

В Калужской области к проекту уже подключились Калужский Ордена Трудового Красного знамени областной драматический театр, Областной театр юного зрителя, Инновационный культурный центр, Калужская областная филармония, Дом музыки и Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Об этом накануне шла речь на рабочей встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с президентом — председателем правления АО «Почта банк» Дмитрием Руденко. По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и АО «Почта Банк».

«Не в каждом населенном пункте есть отделения других банков, а почта есть практически везде. Очень важно, что у нас 15 тысяч человек уже пользуются услугами «Почта Банка», и, думаю, полезная информация для людей, что там принимают коммунальные платежи без взимания дополнительной комиссии. В продолжение этих важных начинаний мы и будем работать», — отметил Владислав Шапша.

В настоящее время сеть отделений АО «Почта Банк» в Калужской области насчитывает 175 точек обслуживания в 75 населённых пунктах, в том числе малых и удаленных поселках.