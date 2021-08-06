Таллин, 6 августа, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Правительство Эстонии приняло решение, что не прошедшие вакцинацию работники образования должны будут регулярно сдавать экспресс-тесты. Об этом сообщила канцелярия кабинета министров.

Pixabay.com Тест

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Власти страны обещают приложить в новом учебном году максимум усилий, чтобы не допустить закрытия учебных заведений из-за коронавируса.

«Школы должны оставаться открытыми. Мы сделаем все, чтобы в школах сохранялось контактное обучение», — заявила министр образования и науки Лийна Керсна.

Она добавила, что, в отличие от прошлого учебного года, школы теперь не будут обязаны организовать дистанционное обучение для учащихся, которым придется оставаться дома на самоизоляцию. Министр сообщила, что, по данным исследований, дистанционное обучение негативно отразилось на душевном здоровье детей.

По ее словам, правительство начнет обсуждать организацию вакцинации непосредственно в школах на следующей неделе, но Керсна призвала всех вакцинироваться еще до начала учебного года.

Перед сферой образования Эстонии поставлена цель иммунизировать к концу октября 2021 года 70% подростков в возрасте 16−17 лет и не менее 90% работников образования. Министр сослалась на данные Больничной кассы, согласно которым как минимум одной дозой в начале августа были вакцинированы 72% работников образовательных учреждений страны.