Липецк, 6 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Липецкой области 6 августа подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 41 тыс. 172 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 35 тыс. 348 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 186 — за последние сутки.