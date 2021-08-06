Кызыл, , 12:08 — REGNUM Врио губернатора Тувы Владислав Ховалыг 15 августа проведёт мероприятие, получившее название «Прямой разговор», в ходе которого ответит на вопросы, волнующие жителей республики. Подробности 6 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Свои вопросы граждане могут задать уже сегодня через общедоступные мессенджеры и социальные сети, а также по телефону 8-(800)-200−85−04. Такой формат общения первого лица с населением применяется в регионе впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, проводить прямые линии губернаторам посоветовал президент России Владимир Путин. Глава Иркутской области Игорь Кобзев 17 августа проведёт прямую линию с жителями региона уже во второй раз.

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