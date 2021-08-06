Донецк, 6 августа, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Представители силовых ведомств Украины за последние сутки пять раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 6 августа рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило пять раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 22 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись 122-мм артиллерийские орудия, гранатометы (СПГ, РПГ и АГС) и крупнокалиберные пулеметы и что были обстреляны поселок Старомихайловка и Яковлевка на донецком направлении, поселок шахты 6/7 на горловском направлении, а также села Ленинское и Коминтерново на мариупольском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские силовики утром 6 августа обстреляли северную часть Донецка из минометов калибром 120 мм.