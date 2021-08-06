Москва, 6 августа, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Заявление спецпредставителя президента РФ по IT Дмитрия Пескова о налоге на мясо продиктовано «зеленой» повесткой, которая противоречит интересам России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Мясо

«Заявление спецпредставителя президента о налоге на мясо меня неприятно удивило. Я глубоко убежден, что чиновники такого уровня должны отстаивать интересы России и ее граждан, а не продвигать насквозь лживую «зеленую» повестку», — отметил Миронов.

По мнению парламентария, эта повестка не только противоречит интересам граждан РФ, но и не имеет ничего общего с защитой природы.

«Я убежден, что мясо на столе должно быть у каждой российской семьи, и никаких дополнительных налогов они за это платить не должны», — подчеркнул Миронов.

О возможном введении налога на мясо заявил 4 августа спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.