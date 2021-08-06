Горно-Алтайск, 6 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привился 6 августа глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Хорохордин

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Прививку Хорохордин сделал в поликлиническом отделении республиканской больницы в Горно-Алтайске.

Напомним, в ноябре 2020 года глава Алтая переболел коронавирусом. По данным республиканских властей, у него «долгое время сохраняется высокий показатель антител».

Хорохордин заявил, что в Республике Алтай «сохраняются высокие темпы иммунизации». Прививку от коронавируса сделали более 54 тысяч жителей, в том числе оба компонента вакцины получили 42 955 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай за весь период пандемии подтверждён 19 761 случай заражения коронавирусом, выздоровели 18 236 человек, скончались 316 ковид-пациентов.