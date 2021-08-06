Магадан, , 12:11 — REGNUM Избирательная комиссия Магаданской области 6 августа зарегистрировала всех пятерых кандидатов в депутаты Государственной Думы VIII созыва п о одномандатному избирательному округу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Таким образом в выборах от Колымы будут участвовать: Антон Басанский («Единая Россия»), Снежана Гахраманова («Справедливая Россия — За Правду»), Юрий Давыденко («Коммунисты России»), Роман Исаев (ЛДПР) и Алексей Попов (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, за полтора месяца до выборов в Государственную Думу 51% опрошенных россиян с разной степенью уверенности декларируют намерение принять участие в голосовании.