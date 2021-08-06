Таллин, , 12:03 — REGNUM Кандидат в президенты Эстонии, академик Тармо Соомере не был одобрен по итогам переговоров в национальном парламенте Рийгикогу. Об этом спикер Рийгикогу и председатель входящей в правительство Центристской партии Юрий Ратас сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Эстонской академии наук Тармо Соомере не получит достаточной поддержки партий, которая позволит выбрать президента в Рийгикогу 30 августа», — написал Ратас.

Он добавил, что по итогам обсуждения кандидатуры Соомере было решено продолжить сотрудничество парламентских партий для выдвижения кандидата, пользующегося широкой поддержкой. Следующий кандидат приглашен в парламент в понедельник, 9 августа. Его имя пока не сообщается.

Кандидатуру Соомере для обсуждения другим партиям представил сам Юри Ратас. В течение недели с академиком встретились представители всех фракций парламента, кроме партии национал-консерваторов EKRE, кандидатом в президенты от которой выступает Хенн Пыллуаас. После беседы с Соомере ни одна партия не заявила о своей поддержке кандидата.

В Эстонии нет прямых общенародных выборов президента.