Воронеж, 6 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Исполняющей обязанности руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области назначена Наталья Салогубова, сообщили 6 августа в пресс-службе правительства региона. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

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К исполнению обязанностей руководителя департамента Наталья Салогубова приступит с 6 августа текущего года.

Ранее Салогубова занимала должность заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области. Как сообщало ИА REGNUM, пост главы департамента освободился после ухода на повышение Олега Мосолова — он занял пост заместителя председателя правительства региона.