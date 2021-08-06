Москва, 6 августа, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Тем гражданам РФ, которые хотят просто защитить свои сбережения и спастись от всяких неприятностей, стоит купить швейцарский франк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Швейцарские франки

«Для тех, кто хочет просто защитит свои сбережения и спастись от всяких неприятностей, есть швейцарский франк. Но проблема в том, что швейцарский франк не очень ликвиден. Если вам вдруг понадобятся рубли, то доллары в Москве вы поменяете в любой подворотне. А с швейцарским франком могут быть проблемы. При этом раз в девять лет примерно швейцарцы меняют свои крупные наличные купюры. И как раз сейчас в апреле — начале мая этот обмен пошел. Так что можно даже в наличных хранить. Хотя рекомендую счета в крупных банках», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин рассказал, стоит ли хранить сбережения в золоте или биткоинах.