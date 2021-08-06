Сеул, 6 августа, 2021, 12:07 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Al-sharq.com Учения ВС США и Республики Корея

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По их словам, коронавирус был выявлен у четырёх военнослужащих, прибывших в Южную Корею в период с 3 по 4 августа. В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе в Пхёнтхэке и авиабазе в Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 1163.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1704 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 207 406.

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