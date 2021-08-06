Москва, 6 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В случае катаклизмов золото должно очень сильно подскочить в цене. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, рассуждая о том, стоит ли хранить сбережения в золоте.

Золото

«Золото действительно не дорожает уже очень долго. Но в условиях любого катаклизма, а катаклизма я все-таки жду, золото должно подскочить сильно. А биткоин может быть сожжен в любой момент. Так что это спекулятивный инструмент. Он дает потрясающую головокружительную прибыль, но это спекуляции и довольно приличные риски. К тому же он неудобен и рискован в использовании», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он рассказал о том, насколько надежно хранить сбережения в ОФЗ.