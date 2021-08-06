Токио, , 11:55 — REGNUM В Японии ультраправые организации Японии планируют провести серию массовых антироссийских акций протеста по всей стране. Об этом говорится в опубликованном 6 августа сообщении российского дипломатического представительства.

Япония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, представители японской полиции информировали диппредставительство о подготовке японскими ультраправыми организациями 9 августа в районе посольства, торгпредства и генконсульств РФ в Саппоро, Осаке и Ниигате серии антироссийских протестных акций, приуроченных к 76-летию вступления СССР в войну с милитаристской Японией.

В российском диппредставительстве призвали соотечественников «проявлять повышенную бдительность и осторожность» в целях «исключения возможных нежелательных инцидентов».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой на Курилах. На встрече с представителями рыбопромышленных предприятий он сообщил об осуждении введения в регионе режима свободной таможенной территории и налоговых каникул для предпринимателей и инвесторов, работающих на островах.

В связи с рабочей поездкой Мишустина на остров Итуруп МИД Японии вызвал посла России Михаила Галузина и заявил протест. В свою очередь российский дипломат подчеркнул, что Россия эти претензии не принимает.